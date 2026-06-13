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Exposition Art le Quend Quend

Exposition Art le Quend Quend samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Avenue Renard

Ville : 80120 Quend

Département : Somme

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Quend

Exposition Art le Quend

Avenue Renard Quend Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 11:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Exposition et découverte de son atelier par Art le Quend.
Exposition et découverte de son atelier par Art le Quend.   .

Avenue Renard Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20 

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English :

Exhibition and tour of his studio by Art le Quend.

L’événement Exposition Art le Quend Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre

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