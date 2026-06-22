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AGENDA · Alleins

Bal populaire de la Fête nationale Parvis de la Mairie Alleins

lundi 13 juillet 2026 · Parvis de la Mairie · Alleins

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Parvis de la Mairie
Adresse
Cours Victor Hugo
Ville
13980 Alleins
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Alleins

Bal populaire de la Fête nationale

Lundi 13 juillet 2026 à partir de 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parvis de la Mairie Cours Victor Hugo Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

C’est la tradition chaque année, la Fête nationale est célébrée à Alleins par un bal populaire sur le parvis de la Mairie !
L’animation musicale sera assurée toute la soirée, dès 18h, par les YellBows.
L’ACATIA tiendra aussi son marché nocturne sur le cours Victor Hugo.   .

Parvis de la Mairie Cours Victor Hugo Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 37 05  contact@alleins.fr

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English :

It’s a tradition every year, in Alleins, we celebrate the National day with a popular ball ! Let’s dance !

L’événement Bal populaire de la Fête nationale Alleins a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Massif des Costes

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