Bal populaire de la Fête nationale Parvis de la Mairie Alleins
lundi 13 juillet 2026 · Parvis de la Mairie · Alleins
Informations pratiques
Alleins
Bal populaire de la Fête nationale
Lundi 13 juillet 2026 à partir de 18h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Parvis de la Mairie Cours Victor Hugo Alleins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
C’est la tradition chaque année, la Fête nationale est célébrée à Alleins par un bal populaire sur le parvis de la Mairie !
L’animation musicale sera assurée toute la soirée, dès 18h, par les YellBows.
L’ACATIA tiendra aussi son marché nocturne sur le cours Victor Hugo. .
Parvis de la Mairie Cours Victor Hugo Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 37 05 contact@alleins.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It’s a tradition every year, in Alleins, we celebrate the National day with a popular ball ! Let’s dance !
L’événement Bal populaire de la Fête nationale Alleins a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Massif des Costes
À voir aussi à Alleins (Bouches-du-Rhône)
- La nuit des Taus et des Châtres chemin du Vallon de Gipan Alleins 3 juillet 2026
- Courses camarguaises Course de Tau & Taureaux Jeunes Route du 8 Mai Alleins 3 juillet 2026
- Aïoli des Biou’cans Alleins 12 juillet 2026
- Marchés nocturnes de l’été à Alleins Alleins 13 juillet 2026
- Fêtes votives de la Saint-Pierre Alleins 31 juillet 2026