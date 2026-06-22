Bal populaire de la Fête nationale Parvis de la Mairie Alleins

Informations pratiques

Alleins

Bal populaire de la Fête nationale

Lundi 13 juillet 2026 à partir de 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parvis de la Mairie Cours Victor Hugo Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

C’est la tradition chaque année, la Fête nationale est célébrée à Alleins par un bal populaire sur le parvis de la Mairie !

L’animation musicale sera assurée toute la soirée, dès 18h, par les YellBows.

L’ACATIA tiendra aussi son marché nocturne sur le cours Victor Hugo. .

Parvis de la Mairie Cours Victor Hugo Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 37 05 contact@alleins.fr

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English :

It’s a tradition every year, in Alleins, we celebrate the National day with a popular ball ! Let’s dance !

L’événement Bal populaire de la Fête nationale Alleins a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Massif des Costes