La nuit des Taus et des Châtres chemin du Vallon de Gipan Alleins
vendredi 3 juillet 2026 · chemin du Vallon de Gipan · Alleins
Informations pratiques
Alleins
La nuit des Taus et des Châtres
Vendredi 3 juillet 2026 à partir de 19h. chemin du Vallon de Gipan Arènes d’Alleins Alleins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Avant la course camarguaise, le club taurin alleinsois vous propose un apéritif dînatoire avec ambiance musicale.
Snacking sur place charcuterie maison et cuisine réunionnaise
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chemin du Vallon de Gipan Arènes d’Alleins Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 30 26 24 ctprlebastidon@gmail.com
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English :
Before the Camargue bull race, the Alains-sur-Mer Bullfighting Club invites you to a pre-race cocktail reception with live music.
Light refreshments available on site: homemade charcuterie and cuisine from Réunion
L’événement La nuit des Taus et des Châtres Alleins a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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