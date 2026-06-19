La nuit des Taus et des Châtres chemin du Vallon de Gipan Alleins

Informations pratiques

Alleins

La nuit des Taus et des Châtres

Vendredi 3 juillet 2026 à partir de 19h. chemin du Vallon de Gipan Arènes d’Alleins Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Avant la course camarguaise, le club taurin alleinsois vous propose un apéritif dînatoire avec ambiance musicale.

Snacking sur place charcuterie maison et cuisine réunionnaise

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chemin du Vallon de Gipan Arènes d’Alleins Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 30 26 24 ctprlebastidon@gmail.com

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English :

Before the Camargue bull race, the Alains-sur-Mer Bullfighting Club invites you to a pre-race cocktail reception with live music.

Light refreshments available on site: homemade charcuterie and cuisine from Réunion

L’événement La nuit des Taus et des Châtres Alleins a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Massif des Costes