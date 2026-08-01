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Bal populaire Royère-de-Vassivière

jeudi 27 août 2026 · Royère-de-Vassivière

Bal populaire Royère-de-Vassivière

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Le Villard
Ville
23460 Royère-de-Vassivière
Département
Creuse
Tarif

Royère-de-Vassivière

Bal populaire

Le Villard Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27 23:30:00

Date(s) :
2026-08-27

19h Crêpes, galettes et bar sur place !
19h initiation aux danses
20h30 Bal avec la trocante ( bal trad brésilo’breton)
Vitoria Faria Trio ( tout droit du Brésil!)

A partir de 5€ équilibre 15€
Organisé par le Forro Impro Festival   .

Le Villard Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 70 53  animation@plateaux-limousins.org

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English : Bal populaire

L’événement Bal populaire Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Lac de Vassivière

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