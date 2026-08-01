Informations pratiques

Royère-de-Vassivière

Bal populaire

Le Villard Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:00:00

fin : 2026-08-27 23:30:00

Date(s) :

2026-08-27

19h Crêpes, galettes et bar sur place !

19h initiation aux danses

20h30 Bal avec la trocante ( bal trad brésilo’breton)

Vitoria Faria Trio ( tout droit du Brésil!)

A partir de 5€ équilibre 15€

Organisé par le Forro Impro Festival .

Le Villard Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 70 53 animation@plateaux-limousins.org

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English : Bal populaire

L’événement Bal populaire Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Lac de Vassivière