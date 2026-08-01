Bal populaire Royère-de-Vassivière
jeudi 27 août 2026 · Royère-de-Vassivière
Informations pratiques
Royère-de-Vassivière
Bal populaire
Le Villard Royère-de-Vassivière Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27 23:30:00
Date(s) :
2026-08-27
19h Crêpes, galettes et bar sur place !
19h initiation aux danses
20h30 Bal avec la trocante ( bal trad brésilo’breton)
Vitoria Faria Trio ( tout droit du Brésil!)
A partir de 5€ équilibre 15€
Organisé par le Forro Impro Festival .
Le Villard Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 70 53 animation@plateaux-limousins.org
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English : Bal populaire
L’événement Bal populaire Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Lac de Vassivière
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