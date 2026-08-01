Bal populaire Serge Conjad et l’orchestre Loup Parça Le Blanc
vendredi 28 août 2026 · Le Blanc
Informations pratiques
Le Blanc
Bal populaire Serge Conjad et l’orchestre Loup Parça
Place de la Libération Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Un été au Blanc, Bal populaire avec Serge Conjad et l’orchestre Loup Parça, initialement programmé le 14 juillet dernier.
Bal initialement programmé le 14 juillet dernier Serge Conjad et l’orchestre Loup Parça vous propose un bal populaire pour chanter et danser sur des airs de toute époque. Leur répertoire va du musette en passant par les grands standards de la variété française ou l’énergie du rock and roll.
Bal gratuit en extérieur dans le cadre d’Un été au Blanc. .
Place de la Libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13
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English :
A %E9t%E9 in Le Blanc: A folk dance with Serge Conjad and the Loup Par%E7a orchestra, originally scheduled for July 14.
L’événement Bal populaire Serge Conjad et l’orchestre Loup Parça Le Blanc a été mis à jour le 2026-08-22 par Destination Brenne
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