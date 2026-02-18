Triathlon Brenn’Triman Le Blanc
Triathlon Brenn’Triman Le Blanc samedi 12 septembre 2026.
Triathlon Brenn’Triman
Place de la libération Le Blanc Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Triathlon 6 distances au pays des mille étangs. 5 ème édition.
Triathlon au Blanc et en Brenne, 5 ème édition.
6 formats 6-9 ans et 10-13 ans, XS, S, M, L.
En solo ou en relais.
Le format L est support du championnat régional. .
Place de la libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 75 75 45 65 brenn.triman@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sprint and Long Distance Triathlon in the Land of a Thousand Ponds. 3rd edition. New for 2024: M triathlon on Sunday.
L’événement Triathlon Brenn’Triman Le Blanc a été mis à jour le 2026-02-18 par Destination Brenne