Triathlon Brenn’Triman

Place de la libération Le Blanc Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Triathlon 6 distances au pays des mille étangs. 5 ème édition.

Triathlon au Blanc et en Brenne, 5 ème édition.

6 formats 6-9 ans et 10-13 ans, XS, S, M, L.

En solo ou en relais.

Le format L est support du championnat régional. .

Place de la libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 75 75 45 65 brenn.triman@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sprint and Long Distance Triathlon in the Land of a Thousand Ponds. 3rd edition. New for 2024: M triathlon on Sunday.

L’événement Triathlon Brenn’Triman Le Blanc a été mis à jour le 2026-02-18 par Destination Brenne