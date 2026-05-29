Torreilles

BAL RÉPUBLICAIN

Place Louis Blasi Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 00:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Le lundi 13 juillet, à l’occasion de la fête Nationale, la ville de Torreilles vous donne rendez-vous sur la Place Louis Blasi pour le traditionnel Bal Républicain.

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Place Louis Blasi Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

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English :

On Monday July 13, the town of Torreilles invites you to the Place Louis Blasi for the traditional Bal Républicain.

L’événement BAL RÉPUBLICAIN Torreilles a été mis à jour le 2026-05-29 par BIT DE TORREILLES