Bal Soirée des Classards Beaux
samedi 22 août 2026 · Beaux
Informations pratiques
Beaux
Bal Soirée des Classards
Salle Polyvalente Beaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Soirée des Classards de Beaux avec DJ Cham, buvette sur place. Le son, l’ambiance, la fête pour une nuit inoubliable.
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Salle Polyvalente Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes comiteanimationdebeaux@gmail.com
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English :
Beaux Classards Night with DJ Cham, with drinks available on site. Great music, a great atmosphere, and a great party for an unforgettable night.
L’événement Bal Soirée des Classards Beaux a été mis à jour le 2026-08-10 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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