Informations pratiques

Beaux

Bal Soirée des Classards

Salle Polyvalente Beaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 21:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Soirée des Classards de Beaux avec DJ Cham, buvette sur place. Le son, l’ambiance, la fête pour une nuit inoubliable.

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Salle Polyvalente Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes comiteanimationdebeaux@gmail.com

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English :

Beaux Classards Night with DJ Cham, with drinks available on site. Great music, a great atmosphere, and a great party for an unforgettable night.

L’événement Bal Soirée des Classards Beaux a été mis à jour le 2026-08-10 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire