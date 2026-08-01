Fête Patronale Beaux
dimanche 23 août 2026 · Beaux
Informations pratiques
Beaux
Fête Patronale
Le Bourg Beaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
10h Messe 11h Commémoration 15h Défilé des chars 18h30 Soupe aux choux Bal avec Cathy Rocon et DJ Jean Mi Attractions foraines.
.
Le Bourg Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 78 80 80 comiteanimationdebeaux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
10 a.m.: Mass 11 a.m.: Commemoration 3 p.m.: Parade of floats 6:30 p.m.: Cabbage soup Dance with Cathy Rocon and DJ Jean Mi Fairground attractions.
L’événement Fête Patronale Beaux a été mis à jour le 2026-07-31 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
À voir aussi à Beaux (Haute-Loire)
- Marché Artisanal des Arts de Beaux Beaux 8 août 2026
- Vide Grenier Beaux 9 août 2026
- Concert de Piano avec Laurent PENALVA Beaux 15 août 2026
- Fête Patronale Beaux 22 août 2026