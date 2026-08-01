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AGENDA · Beaux

Fête Patronale Beaux

dimanche 23 août 2026 · Beaux

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
43200 Beaux
Département
Haute-Loire
Tarif

Beaux

Fête Patronale

Le Bourg Beaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

10h Messe 11h Commémoration 15h Défilé des chars 18h30 Soupe aux choux Bal avec Cathy Rocon et DJ Jean Mi Attractions foraines.
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Le Bourg Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 78 80 80  comiteanimationdebeaux@gmail.com

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English :

10 a.m.: Mass 11 a.m.: Commemoration 3 p.m.: Parade of floats 6:30 p.m.: Cabbage soup Dance with Cathy Rocon and DJ Jean Mi Fairground attractions.

L’événement Fête Patronale Beaux a été mis à jour le 2026-07-31 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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