Informations pratiques

Beaux

Fête Patronale

Le Bourg Beaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 18:30:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

18h30 Repas Sarrasson Bal avec Noël Michel et DJ Jean Mi 22h30 Feu d’artifice et bucher du Loubio Attractions foraines.

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Le Bourg Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 78 80 80 comiteanimationdebeaux@gmail.com

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English :

6:30 p.m.: Sarrasson dinner—Dance with No%EBl Michel and DJ Jean Mi—10:30 p.m.: Fireworks and the Loubio bonfire—Fairground attractions.

L’événement Fête Patronale Beaux a été mis à jour le 2026-07-31 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire