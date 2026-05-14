Bal swing endiablé ! Bibliothèque Maryse Condé Paris

L’association Shake That Swing va enflammer la piste de danse pour fêter les 90 ans de la bibliothèque Maryse Condé. Au programme : démonstration et initiation : le lindy hop n’aura bientôt plus de secrets pour vous… Venez danser !

Toute la journée vous pourrez retrouver d’autres moments festifs à la bibliothèque :

11h — Ciné rétro : Le Roman de Renard de Starewitch

12h15 – 13h30 — Pique-nique partagé

13h30 – 15h — Ambiance fête foraine !

17h – 18h — Goûter & souvenirs partagés

(Plus d’informations auprès des bibliothécaires)

Avec l’association Shake That Swing, laissez-vous emporter par les rythmes des années folles !

Le samedi 30 mai 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00

Bibliothèque Maryse Condé 17 rue Sorbier 75020 Paris

+33146361779 bibliotheque.maryse-conde@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMaryseConde/ https://www.facebook.com/BibliothequeMaryseConde/



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