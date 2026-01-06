Bal Trad Lalbenque

Bal Trad Lalbenque samedi 21 mars 2026.

Lalbenque Lot

Tarif : – –

Début : 2026-03-21 20:30:00
Bal traditionnel avec le duo Lo Garric
Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 7 87 96 79 25  contact@lalbenquedanse.fr

English :

Traditional ball with the Lo Garric duo

L’événement Bal Trad Lalbenque a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Cahors Vallée du Lot