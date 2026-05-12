Lussac-les-Châteaux

Bal Trad’ Le Balbavar

Place de Saint Sornin Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

BAlbAvAr est un groupe de bal folk qui propose une musique exigeante, fine et ouverte, aussi intéressante pour les pieds que pour les oreilles. Il vous concocte des arrangements surprenants, riches d’emprunts et de textes, des mélanges savamment dosés de répertoire traditionnel de l’Ouest (Poitou, Bretagne), de compositions personnelles ou de reprises de musiques actuelles.

Amateurs de musique et de danse trad’ ou simples curieux, chacun trouvera sa place Place Saint-Sornin, sur le parquet de danse ou aux terrasses des cafés et restaurants, pour une soirée conviviale et le plaisir d’être ensemble. .

Place de Saint Sornin Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@laboulit.fr

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English : Bal Trad’ Le Balbavar

L’événement Bal Trad’ Le Balbavar Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne