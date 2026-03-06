Bal trad Mézières-en-Brenne
Bal trad Mézières-en-Brenne vendredi 31 juillet 2026.
Mézières-en-Brenne
Bal trad
Place Jean Moulin Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
La bibliothèque propose un apéro-rencontre à la médiathèque suivi d’un d’un concert sur la place du village.
Tout commence par un apéro-rencontre à la médiathèque avec les musiciens de Meunier-Villeneuve , Rémy, Benjamin et Fabien. Dans la continuité de la célèbre formule vielle cornemuse accordéon, ce trio revisite et alimente l’univers des musiques traditionnelles du centre de la France. Influencé par leur différents univers, leur musique est emprunte de couleurs jazz, pop et rock. .
Place Jean Moulin Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 67 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr
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English :
The library proposes an aperitif-meeting at the media library followed by a market of local producers and a concert on the village square.
L’événement Bal trad Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Brenne
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