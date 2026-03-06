La gaule face à César Mézières-en-Brenne
La gaule face à César Mézières-en-Brenne mercredi 5 août 2026.
Mézières-en-Brenne
La gaule face à César
Rue du Nord Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Conférence animée par Alain Brillat en tenue d’époque. tout public à partir de 8 ans.
Evocation de la structure sociale et politique, des moeurs, de la langue, des bituriges, des guerriers, artisans, paysans druides … .
Rue du Nord Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 97 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr
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English :
Lecture by Alain Brillat in period costume. Open to all ages 8 and up.
L’événement La gaule face à César Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Brenne
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