Mézières-en-Brenne

La gaule face à César

Rue du Nord Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Conférence animée par Alain Brillat en tenue d’époque. tout public à partir de 8 ans.

Evocation de la structure sociale et politique, des moeurs, de la langue, des bituriges, des guerriers, artisans, paysans druides … .

Rue du Nord Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 97 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr

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English :

Lecture by Alain Brillat in period costume. Open to all ages 8 and up.

L’événement La gaule face à César Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Brenne