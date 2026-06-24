Bal trad Salle des fêtes de Gençay Gençay vendredi 14 août 2026.

Bal trad Salle des fêtes de Gençay Gençay Vendredi 14 août, 21h00

Avoure et Violùns

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-14T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-14T23:59:00.000+02:00

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Salle des fêtes de Gençay salle de fêtes de gençay Gençay



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