Bal trad Salle des fêtes de Gençay Gençay
Bal trad Salle des fêtes de Gençay Gençay vendredi 14 août 2026.
Bal trad Salle des fêtes de Gençay Gençay Vendredi 14 août, 21h00
Avoure et Violùns
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-14T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-14T23:59:00.000+02:00
1
Salle des fêtes de Gençay salle de fêtes de gençay Gençay
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Gençay
- Après-midi jeux Centre Culturel La Marchoise Gençay 27 juin 2026
- 30 ans de la caserne de Gençay Gençay 4 juillet 2026
- Atelier Caviardage Centre Culturel La Marchoise Gençay 4 juillet 2026
- Journée autour du végétal Centre Culturel La Marchoise Gençay 8 août 2026
- ViV Centre Culturel La Marchoise Gençay 8 août 2026