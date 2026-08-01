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AGENDA · Tence

Bal trad L’écho-domaine du château du Mazel Tence

vendredi 28 août 2026 · L'écho-domaine du château du Mazel · Tence

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
L'écho-domaine du château du Mazel
Adresse
1209 route du Mazel
Ville
43190 Tence
Département
Haute-Loire
Tarif

Tence

Bal trad

L’écho-domaine du château du Mazel 1209 route du Mazel Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Un bal trad animé par le groupe Ascahire accordéon, violon, guitare, violoncelle. Mazurkas,cercles, scottisch, rondos…
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L’écho-domaine du château du Mazel 1209 route du Mazel Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 33 02 20  associationacama@yahoo.fr

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English :

A traditional dance party featuring the band Ascahire: accordion, violin, guitar, cello. Mazurkas, circle dances, Scottish dances, rondos…

L’événement Bal trad Tence a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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