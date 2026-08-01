Bal trad L’écho-domaine du château du Mazel Tence
vendredi 28 août 2026 · L'écho-domaine du château du Mazel · Tence
Informations pratiques
Tence
Bal trad
L’écho-domaine du château du Mazel 1209 route du Mazel Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Un bal trad animé par le groupe Ascahire accordéon, violon, guitare, violoncelle. Mazurkas,cercles, scottisch, rondos…
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L’écho-domaine du château du Mazel 1209 route du Mazel Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 33 02 20 associationacama@yahoo.fr
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English :
A traditional dance party featuring the band Ascahire: accordion, violin, guitar, cello. Mazurkas, circle dances, Scottish dances, rondos…
L’événement Bal trad Tence a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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