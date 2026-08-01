Bal trad L’écho-domaine du château du Mazel Tence

vendredi 28 août 2026 · L'écho-domaine du château du Mazel · Tence

Informations pratiques

Tence

Bal trad

L’écho-domaine du château du Mazel 1209 route du Mazel Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Un bal trad animé par le groupe Ascahire accordéon, violon, guitare, violoncelle. Mazurkas,cercles, scottisch, rondos…

.

L’écho-domaine du château du Mazel 1209 route du Mazel Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 33 02 20 associationacama@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A traditional dance party featuring the band Ascahire: accordion, violin, guitar, cello. Mazurkas, circle dances, Scottish dances, rondos…

L’événement Bal trad Tence a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon