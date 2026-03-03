Ciné plein air

Cour du Cinéma Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Un ciné plein air organisé par la municipalité. Projection de E.T (film d’animation).

.

Cour du Cinéma Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An open-air cinema organized by the municipality. Screening of E.T (animated film).

L’événement Ciné plein air Tence a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon