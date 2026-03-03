Ciné plein air Tence
Ciné plein air Tence jeudi 13 août 2026.
Ciné plein air
Cour du Cinéma Tence Haute-Loire
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13
2026-08-13
Un ciné plein air organisé par la municipalité. Projection de E.T (film d’animation).
Cour du Cinéma Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
An open-air cinema organized by the municipality. Screening of E.T (animated film).
