Site de la Papeterie Tence
Site de la Papeterie Tence vendredi 14 août 2026.
Site de la Papeterie
La Papeterie Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:30:00
fin : 2026-08-14 16:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Visite guidée explicative des différentes périodes de la Papeterie à Tence.
.
La Papeterie Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lesamisduvieuxtence@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tour explaining the different periods of the paper mill in Tence.
L’événement Site de la Papeterie Tence a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Haut-Lignon