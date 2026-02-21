Atelier petits bouts de verre Atelier Tence

Atelier petits bouts de verre

Atelier 7, chemin de Blanc Tence Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:30:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Vous créez un petit vitrail avec des petits bouts de verre fusionnés à 800° par collage sur un support choisi. Vous repartez avec votre création.

.

Atelier 7, chemin de Blanc Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You create a small stained glass window with small pieces of glass fused at 800° by gluing on a chosen support. You leave with your creation.

L’événement Atelier petits bouts de verre Tence a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme du Haut-Lignon