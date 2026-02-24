Rencontre avec Librairie La Boîte à soleils Tence
Rencontre avec Librairie La Boîte à soleils Tence mardi 11 août 2026.
Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence Haute-Loire
Rencontre avec l’autrice Madeleine De Place, autour de son ouvrage sur Marie Bonbon.
Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 89 63 boiteasoleils@gmail.com
Meet author Madeleine De Place, to discuss her book on Marie Bonbon.
