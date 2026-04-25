Bal traditionnel du muguet Bor-et-Bar
Bal traditionnel du muguet Bor-et-Bar vendredi 1 mai 2026.
Bor-et-Bar
Bal traditionnel du muguet
Bor-et-Bar Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
L’association des butineurs d’idées vous convie à une soirée musicale et festive en compagnie du groupe l’Astragale !
Profitez d’une initiation pour apprendre les pas de base, suivie immédiatement par le bal. Buvette sur place. .
Bor-et-Bar 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 81 58 mairie-de-bor-et-bar@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The association des butineurs d?idées invites you to a festive musical evening with the group l?Astragale!
L’événement Bal traditionnel du muguet Bor-et-Bar a été mis à jour le 2026-04-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Bor-et-Bar (Aveyron)
- Le Viaur à Bor-et-Bar (lâchers de truites) Bor-et-Bar Aveyron 1 mai 2026
- Balade augmentée Bor-et-Bar 5 mai 2026
- Trail running Les lacets du Viaur Bor-et-Bar 8 mai 2026
- Sortie via ferrata au Roc du Gorb à Bor et Bar Parking du Roc du Gorb Bor-et-Bar 9 mai 2026
- Pique-nique et balade canoë le long du Viaur à Bor-et-Bar Bor-et-Bar 17 juin 2026