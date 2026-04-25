Bor-et-Bar

Bal traditionnel du muguet

Bor-et-Bar Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

L’association des butineurs d’idées vous convie à une soirée musicale et festive en compagnie du groupe l’Astragale !

Profitez d’une initiation pour apprendre les pas de base, suivie immédiatement par le bal. Buvette sur place. .

Bor-et-Bar 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 81 58 mairie-de-bor-et-bar@wanadoo.fr

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English :

The association des butineurs d?idées invites you to a festive musical evening with the group l?Astragale!

L’événement Bal traditionnel du muguet Bor-et-Bar a été mis à jour le 2026-04-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)