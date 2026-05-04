Bal Trapp des pompiers à Bas en Basset Bas-en-Basset
Bal Trapp des pompiers à Bas en Basset Bas-en-Basset samedi 11 juillet 2026.
Bas-en-Basset
Bal Trapp des pompiers à Bas en Basset
Stade de la France Bas-en-Basset Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Tir à l’essai et concours les 11 & 12 juillet au Stade de la France (Bas-en-Basset) soupe aux choux dès 19h, snack & buvette, tir en soirée et nocturne…
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Stade de la France Bas-en-Basset Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
Trial shooting and competition July 11 & 12 at Stade de la France (Bas-en-Basset) ? cabbage soup from 7pm, snack & refreshment bar, evening and night shooting?
L’événement Bal Trapp des pompiers à Bas en Basset Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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