Bas-en-Basset

Bal Trapp des pompiers à Bas en Basset

Stade de la France Bas-en-Basset Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Tir à l’essai et concours les 11 & 12 juillet au Stade de la France (Bas-en-Basset) soupe aux choux dès 19h, snack & buvette, tir en soirée et nocturne…

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Stade de la France Bas-en-Basset Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

Trial shooting and competition July 11 & 12 at Stade de la France (Bas-en-Basset) ? cabbage soup from 7pm, snack & refreshment bar, evening and night shooting?

L’événement Bal Trapp des pompiers à Bas en Basset Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron