Bal zouk et konpa gratuit Le 211 Paris

Informations pratiques

À l’occasion de cette rentrée scolaire, rendez-vous pour un GRAND BAL RÉTRO ZOUK & KONPA vs GOUYAD, une soirée pensée pour les amoureux et amoureuses des sons qui ont marqué plusieurs générations et pour celles et ceux qui souhaitent simplement venir danser, découvrir et partager.

Cet événement s’adresse à toutes les personnes notamment les personnes isolées ou seules souhaitant faire des rencontres;

De 18h à Minuit, 2 à 3 DJs se relaieront aux platines pour vous faire revivre les grands classiques, mais aussi dénicher des pépites moins connues qui font partie de la richesse de notre patrimoine musical.

Du zouk de Guadeloupe et de Martinique au konpa d’Haïti, en passant par les influences africaines qui se sont elles aussi approprié le zouk et l’ont fait évoluer, la programmation vous fera voyager à travers plusieurs univers musicaux.

L’objectif : danser, chanter, se retrouver et célébrer une culture qui continue de traverser les générations et les frontières.

TARIF: GRATUIT

Pour celles et ceux qui veulent apprendre à danser 10€ le cours de danse de 16h à 18h.

LE 211 — PARC DE LA VILLETTE

Situé au cœur du Parc de la Villette, Le 211 est une salle climatisée pouvant accueillir environ 400 à 500 personnes, offrant un espace confortable pour danser et profiter de la soirée.

La salle est facilement accessible en métro comme en voiture, ce qui permet de venir facilement depuis Paris et l’Île-de-France.

Préparez-vous pour un bal dansant parisien aux rythmes des Caraïbes pour les personnes seules, en couple ou entre ami.e.s;

Le dimanche 06 septembre 2026

de 16h00 à 23h52

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-06T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-07T02:52:00+02:00

Date(s) : 2026-09-06T16:00:00+02:00_2026-09-06T23:52:00+02:00

Le 211 27 galerie de la Villette 75019 Paris

https://www.billetweb.fr/cours-et-soiree-konpa-tous-les-mardis



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