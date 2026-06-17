Balade à cheval en soirée Ferme équestre de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil

Saint-Julien-Chapteuil

Balade à cheval en soirée

Ferme équestre de l’Herm 1350, route de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-06 18:00:00

fin : 2026-08-21 20:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Rencontrez les chevaux de la ferme équestre; préparez-les puis partez en selle admirer les paysages variés du Meygal.

Pour les + de 11 ans et adultes.

Info et résa par SMS ou message vocal uniquement au 06 28 50 37 41.

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Ferme équestre de l’Herm 1350, route de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 50 37 41 ferme-equestre-lherm@outlook.fr

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English :

Meet the horses at the equestrian farm; groom them, then hop in the saddle to admire the varied landscapes of Meygal.

For ages 11 and up and adults.

Information and reservations by text message or voicemail only at 06 28 50 37 41.

L’événement Balade à cheval en soirée Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal