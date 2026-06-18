Saint-Julien-Chapteuil

St Julien fête le vin

Espace scénique Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La 5ème édition de Saint Julien fête le vin revient !

Au programme, une soirée festive et conviviale dans la continuité des années précédentes organisé par l’Olympique de St Julien.

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Espace scénique Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 20 02 23

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English :

The 5th edition of Saint Julien Celebrates Wine is back!

The program features a festive and friendly evening, continuing the tradition of previous years organized by Olympique de St Julien.

L’événement St Julien fête le vin Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal