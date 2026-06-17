Balade à poney encadrée Robin des bois (Tir à l’arc en forêt) Ferme équestre de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil lundi 6 juillet 2026.

Saint-Julien-Chapteuil

Balade à poney encadrée Robin des bois (Tir à l’arc en forêt)

Ferme équestre de l’Herm 1350, route de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06

À poney, tenu en main par un accompagnant, partez à la découverte du tir à l’arc en forêt, sur un parcours jalonné de cibles.

Pour les 6 à 12 ans.

Info et résa par SMS ou message vocal uniquement au 06 28 50 37 41.

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Ferme équestre de l’Herm 1350, route de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 50 37 41 ferme-equestre-lherm@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 On a pony, led by an adult, set out %E0 to discover field archery %E0 on a course marked with targets.

For ages 6 to 12.

Information and reservations by text message or voicemail only at 06 28 50 37 41.

L’événement Balade à poney encadrée Robin des bois (Tir à l’arc en forêt) Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal