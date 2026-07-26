Balade à cheval islandais Poney-club de Bois-Guilbert Bois-Guilbert

Informations pratiques

Bois-Guilbert

Balade à cheval islandais

Poney-club de Bois-Guilbert 1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Vendredi 2026-07-26 14:00:00

fin : 2026-08-28 15:30:00

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Le poney-club de Bois-Guilbert invite vos enfants de 12 à 14 ans à participer à ses stages de poney islandais.

Les nuits dans les cabanes de trappeurs disséminées dans la forêt, les balades et les grands jeux dans les chemins creux, les jeux en manège, la voltige dans le cercle de rodéo, le carrousel en carrière, les soins à son poney, sont autant de temps forts où votre enfant peut exprimer sa passion du poney.

De nombreux animaux de la ferme vivent en liberté dans le domaine familial du XVIIème siècle. Ils renforcent les liens avec la nature que l’enfant des villes du XXIe siècle oublie si souvent.

Shetland, Dartmoor ou islandais, à chacun son poney suivant sa taille. .

Poney-club de Bois-Guilbert 1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 42 51 marie.boisguilbert@orange.fr

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English : Balade à cheval islandais

L’événement Balade à cheval islandais Bois-Guilbert a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin