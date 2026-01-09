Balade à Fontenay faune nocturne et patrimoine historique Fontenay-le-Comte

Balade à Fontenay faune nocturne et patrimoine historique

Chouettes, hiboux et autres rapaces nocturnes se dévoileront au fil du parcours

À la tombée de la nuit, partez pour une balade originale à double voix au cœur de Fontenay-le-Comte. Entre ruelles et monuments emblématiques, cette promenade vous invite à découvrir autrement le riche patrimoine historique de la ville, tout en ouvrant l’œil — et l’oreille — sur la faune nocturne qui l’habite.

Chouettes, hiboux et autres rapaces nocturnes se dévoileront au fil du parcours, grâce aux explications croisées des guides. Une rencontre insolite entre nature et histoire, proposée par la Ville de Fontenay-le-Comte, Ville d’Art et d’Histoire et la Ligue de Protection des Oiseaux, notre partenaire.

Une sortie familiale et immersive pour (re)découvrir la ville sous un nouveau regard, quand le jour laisse place aux mystères de la nuit.

Rdv Place Viète

En partenariat avec la LPO Vendée Places limitées

Durée 2h

GRATUIT

Renseignement et inscription auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin, Place de Verdun, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99 .

Place Viète Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 7 60 09 24 18

Owls and other nocturnal birds of prey are revealed along the way

