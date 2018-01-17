CINÉ-CLUB Diamants sur canapé Cinéma Grand Ecran Fontenay-le-Comte

CINÉ-CLUB Diamants sur canapé

Cinéma Grand Ecran 3 place de Verdun Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date :

Début : 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-11

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-11

Ciné club Saison 2025-2026. Tous les films sont projetés en Version Originale.

1h 55min | Comédie dramatique

Date de reprise 17 janvier 2018

De Blake Edwards | Par George Axelrod

Avec Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal

Titre original Breakfast at Tiffany’s

Synopsis

Une croqueuse de diamants cherche à épouser un homme riche alors que son voisin écrivain s’intéresse à elle. La jolie Holly fait également en toute innocence le messager pour un truand notoire. Lorsque la police l’interroge, elle n’a aucun mal à prouver son innocence mais son futur époux, riche planteur brésilien, s’éloigne par peur du scandale. L’écrivain en profite pour consoler la belle. .

Cinéma Grand Ecran 3 place de Verdun Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 73 94

English :

Ciné club Season 2025-2026. All films are shown in Original Version.

German :

Ciné club Saison 2025-2026. Alle Filme werden in Originalversion gezeigt.

Italiano :

Ciné club Stagione 2025-2026. Tutti i film sono proiettati in versione originale.

Espanol :

Ciné club Temporada 2025-2026. Todas las películas se proyectan en Versión Original.

