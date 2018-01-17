CINÉ-CLUB Diamants sur canapé Cinéma Grand Ecran Fontenay-le-Comte
CINÉ-CLUB Diamants sur canapé
Cinéma Grand Ecran 3 place de Verdun Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-11
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-11
Ciné club Saison 2025-2026. Tous les films sont projetés en Version Originale.
1h 55min | Comédie dramatique
Date de reprise 17 janvier 2018
De Blake Edwards | Par George Axelrod
Avec Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal
Titre original Breakfast at Tiffany’s
Synopsis
Une croqueuse de diamants cherche à épouser un homme riche alors que son voisin écrivain s’intéresse à elle. La jolie Holly fait également en toute innocence le messager pour un truand notoire. Lorsque la police l’interroge, elle n’a aucun mal à prouver son innocence mais son futur époux, riche planteur brésilien, s’éloigne par peur du scandale. L’écrivain en profite pour consoler la belle. .
English :
Ciné club Season 2025-2026. All films are shown in Original Version.
German :
Ciné club Saison 2025-2026. Alle Filme werden in Originalversion gezeigt.
Italiano :
Ciné club Stagione 2025-2026. Tutti i film sono proiettati in versione originale.
Espanol :
Ciné club Temporada 2025-2026. Todas las películas se proyectan en Versión Original.
