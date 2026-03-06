Le Printemps des Cimetières Parenthèse Patrimoine le cimetière Notre-Dame en bref Rue Benjamin Fillon Fontenay-le-Comte
Le Printemps des Cimetières Parenthèse Patrimoine le cimetière Notre-Dame en bref Rue Benjamin Fillon Fontenay-le-Comte samedi 9 mai 2026.
Le Printemps des Cimetières Parenthèse Patrimoine le cimetière Notre-Dame en bref
Rue Benjamin Fillon Cimetière Notre Dame Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 16:30:00
fin : 2026-05-09 17:15:00
Date(s) :
2026-05-09
Plongez au cœur de l’art funéraire où symboles, matériaux et tombes remarquables du cimetière se dévoileront à vous.
Cette déambulation vous initie à la lecture d’un monument funéraire reconnaître les matériaux, déchiffrer les épitaphes, comprendre les codes symboliques des tombes. Puis, laissez-vous surprendre par les sépultures les plus singulières, comme celles d’Octave de Rochebrune, Jean Chevolleau ou la tombe dite napoléonienne . Une invitation à découvrir le cimetière comme un espace artistique, mémoriel et profondément humain.
Rdv cimetière Notre-Dame, Rue Benjamin Fillon
Durée 45 min
GRATUIT
Visite accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux admis en laisse
Renseignement et inscription auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99, ou sur notre billetterie en ligne. .
Rue Benjamin Fillon Cimetière Notre Dame Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dive into the heart of funerary art, where symbols, materials and remarkable cemetery tombs reveal themselves to you.
L’événement Le Printemps des Cimetières Parenthèse Patrimoine le cimetière Notre-Dame en bref Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin