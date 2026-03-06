Le Printemps des Cimetières Parenthèse Patrimoine le cimetière Notre-Dame en bref Rue Benjamin Fillon Fontenay-le-Comte

Le Printemps des Cimetières Parenthèse Patrimoine le cimetière Notre-Dame en bref

Plongez au cœur de l’art funéraire où symboles, matériaux et tombes remarquables du cimetière se dévoileront à vous.

Cette déambulation vous initie à la lecture d’un monument funéraire reconnaître les matériaux, déchiffrer les épitaphes, comprendre les codes symboliques des tombes. Puis, laissez-vous surprendre par les sépultures les plus singulières, comme celles d’Octave de Rochebrune, Jean Chevolleau ou la tombe dite napoléonienne . Une invitation à découvrir le cimetière comme un espace artistique, mémoriel et profondément humain.

Rdv cimetière Notre-Dame, Rue Benjamin Fillon

Durée 45 min

GRATUIT

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite

Animaux admis en laisse

Renseignement et inscription auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99, ou sur notre billetterie en ligne. .

Dive into the heart of funerary art, where symbols, materials and remarkable cemetery tombs reveal themselves to you.

