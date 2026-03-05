LES TRACKDAYS DES CIRCUITS DE VENDÉE Rue de la Michetterie Fontenay-le-Comte

LES TRACKDAYS DES CIRCUITS DE VENDÉE

Rue de la Michetterie Karking La Michetterie Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 125 – 125 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-04-03 2026-05-04 2026-06-03 2026-07-03 2026-09-02 2026-10-05 2026-11-02

Venez piloter votre véhicule comme vous l’avez toujours rêvé !!!

Que vous rouliez en berline, en sportive ou en citadine à vous de jouer !

Sensations garantie !

125 € la journée assurance non comprise

RC Circuit 25€

50 € les 30 mn de coaching personnalisé

Inscription circuitsdevendee.com .

+33 6 99 93 88 34 ecuriedumarais85@gmail.com

English :

Come and drive your car the way you’ve always dreamed of!

