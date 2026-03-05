LES TRACKDAYS DES CIRCUITS DE VENDÉE Rue de la Michetterie Fontenay-le-Comte
LES TRACKDAYS DES CIRCUITS DE VENDÉE Rue de la Michetterie Fontenay-le-Comte vendredi 3 avril 2026.
LES TRACKDAYS DES CIRCUITS DE VENDÉE
Rue de la Michetterie Karking La Michetterie Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 125 – 125 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-04-03 2026-05-04 2026-06-03 2026-07-03 2026-09-02 2026-10-05 2026-11-02
Venez piloter votre véhicule comme vous l’avez toujours rêvé !!!
Que vous rouliez en berline, en sportive ou en citadine à vous de jouer !
Sensations garantie !
125 € la journée assurance non comprise
RC Circuit 25€
50 € les 30 mn de coaching personnalisé
Inscription circuitsdevendee.com .
Rue de la Michetterie Karking La Michetterie Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 99 93 88 34 ecuriedumarais85@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and drive your car the way you’ve always dreamed of!
L’événement LES TRACKDAYS DES CIRCUITS DE VENDÉE Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin