Le coin des enfants Monuments en bulles invente ta BD ! Devant l’Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte

Le coin des enfants Monuments en bulles invente ta BD !

Devant l’Hôtel de Ville 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 10:30:00

fin : 2026-04-30 12:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Pour les 8-12 ans, visite puis atelier

Remonte le temps et crée ta propre bande dessinée historique ! Parcours une frise chronologique pour découvrir trois monuments emblématiques architecture en bois du Moyen Âge, façades sculptées de la Renaissance et ferronneries du 19ᵉ siècle.

Réalise ta planche de BD en imaginant des scènes de vie, puis poursuivons l’atelier sur le terrain pour observer les détails et imaginer comment on vivait à chaque époque.

Tous les mardis et les jeudis, du 7 au 30 avril, pour les 4-7 ans ou pour les 8-12 ans. Thématiques différentes pour chaque date.

INFOS COMPLEMENTAIRES

Rdv à l’Hôtel de Ville, 9 rue Georges Clemenceau

Le tarif est de 5€/enfant.

Durée 1h15 à 1h30

Renseignement, inscription et paiement auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin, Place de Verdun, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99 .

Devant l'Hôtel de Ville 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

For 8-12 year olds, visit followed by workshop

