Conférence UTL Talleyrand, le diable boiteux de Napoléon Amphithéâtre du Lycée Bel-Air Fontenay-le-Comte

L’Université temps libre vous propose une conférence animée par M. Franck WEGBECHER, Membre du Souvenir napoléonien (depuis 1993), ancien cadre dirigeant de l’industrie

Talleyrand est l’un des personnages les plus brillants mais aussi l’un des plus énigmatique et controversé de son temps.

Le Prince de Talleyrand fût Ministre des Relations Extérieures de la France pendant un demi-siècle et joua un rôle essentiel dans la diplomatie française depuis la Révolution jusqu’à Louis Philippe. Au cours de cette conférence, nous évoquerons le parcours de sa vie politique mais aussi essayerons de mieux comprendre l’homme énigmatique qu’il fût aux yeux de ses contemporains. Afin de résoudre en partie cette énigme, nous nous attacherons à faire connaissance avec ce que fût sa vie personnelle, ses origines sociales et les différents aspects de sa personnalité et de son caractère.

Conférence à 14h30 dans l’amphithéâtre du Lycée Bel Air. .

