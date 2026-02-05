Les apéros-patrimoine du mardi ! Découverte du quartier des Moulins-Liot Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte

Les apéros-patrimoine du mardi ! Découverte du quartier des Moulins-Liot

Hôtel de Ville 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 17:00:00

fin : 2026-04-28 19:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Visite guidée organisée par le service Ville d’Art et d’Histoire de la ville de Fontenay-le-Comte.

Venez découvrir différents quartiers de Fontenay-le-Comte, où l’ambiance de la Renaissance et les belles façades architecturales du cœur historique se dévoileront à vous. L’occasion unique pour vous de plonger au cœur des pépites fontenaisiennes en compagnie d’un guide. Profitez également d’un moment convivial hors du temps, en fin de visite, autour d’une dégustation de produits locaux.

Découverte du quartier des Moulins-Liot

Partez à la découverte du quartier des Moulins Liot, un lieu qui s’est construit au rythme de celles et ceux qui l’ont habité familles arrivées après-guerre, ouvriers des usines des années 1970, puis nouveaux habitants attirés par un cadre de vie toujours plus verdoyant. Au fil de cette balade, découvrez comment le quartier a su se transformer et se réinventer, jusqu’aux aménagements récents qui favorisent convivialité et rencontres. Aujourd’hui, la Maison des habitants en est le véritable cœur battant, symbole d’un quartier en mouvement.

Rdv à l’esplanade des Moulins-Liot, avenue Georges Pompidou

Durée 2h

Tarif

– Adulte 10€

– Tarif réduit 5€ (jeune de 8 à 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap, accompagnateur de personnes en situation de handicap, carte famille nombreuse, sur présentation d’un justificatif de moins d’un mois).

– Gratuit enfant de moins de 8 ans.

Renseignement, inscription et paiement auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin, Place de Verdun, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99 .

Hôtel de Ville 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour organized by the City of Art and History department of Fontenay-le-Comte.

L’événement Les apéros-patrimoine du mardi ! Découverte du quartier des Moulins-Liot Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin