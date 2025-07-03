Spectacle de danse « Memento » Cie Mazelfreten

Espace Culturel René Cassin La Gare Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:30:00

fin : 2026-04-28 21:25:00

Date(s) :

2026-04-28

Spectacle dans le cadre du temps fort TendanSe.

La Compagnie Mazelfreten a été fondée par Brandon et Laura. Liés par leur amour mutuel pour la danse, ils ont décidé de la placer au centre de leur quotidien dans le but de créer un environnement positif et propice à la concrétisation de leurs besoins et désirs. Entre paroles de sagesse, humeurs et état d’esprit, tel un manifeste, ils souhaitent diffuser un message qui leur ressemble, un message qui nous rassemble.

Performance, contemplation, poésie, mélodie, unité, élévation . Telles sont les valeurs de la compagnie Mazelfreten. C’est tout l’esprit de Memento, sa quatrième création. Pour l’occasion, les deux chorégraphes reviennent aussi à leur essence la fusion entre le hip- hop et l’électro. Avec six danseurs représentant chaque discipline à égalité, la pièce inonde la salle de son énergie. Volumes du mapping vidéo, lumières tout en contrastes et poésie instrumentale entre électronique et acoustique forment l’écrin de ce manifeste intime et ouvert sur le monde.

Danse

Durée 55min

Conseillé à partir de 8 ans

Placement numéroté

Tarif C 10€ à 18€

Direction, conception, chorégraphie Brandon Masele & laura defretin Distribution Filipe Filfrap Filva, Lola Serrano, Aisi Joyce Zhou, Maksim Myax Aleshichev, Laura Nala Defretin, Brandon Miel Masele, Maryne Reverse Esteban , Lorenzo Da Silva Dasse en remplacement Composition musicale Kciv, Nikit, Ngls Création lumière Judith Leray Création costume Mathilde Lhomme Diffusion Kinetic Coproductions MTD Épinay-sur-Seine CDA Enghien-les-Bains Points communs Cergy- Pontoise et du Val d’Oise CCNRB, collectif FAIR-E Rennes Théâtre de Corbeil-Essonnes Espace 1789 Saint Ouen Figuier Blanc Ville d’Argenteuil La Villette Paris Département Seine-Saint- Denis DRAC Île-de-France .

Espace Culturel René Cassin La Gare Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

English :

Show as part of the TendanSe festival.

German :

Aufführung im Rahmen des Schwerpunkts TendanSe.

Italiano :

Nell’ambito del festival TendanSe.

Espanol :

En el marco del festival TendanSe.

L’événement Spectacle de danse « Memento » Cie Mazelfreten Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin