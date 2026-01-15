Le coin des enfants Ta ville en bande-dessinée ! Devant l’Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte

Le coin des enfants Ta ville en bande-dessinée !

Devant l’Hôtel de Ville 9 rue Georges Clémenceau Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 10:30:00

fin : 2026-04-28 12:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Activités pour les 4-7 ans

Plonge dans l’histoire de la ville comme dans une vraie bande dessinée !

Découvre trois monuments à différentes époques maisons en bois du Moyen Âge, façades de la Renaissance, ferronneries du 19ᵉ siècle. Avec bois, pierre, modelage et fil de fer, crée des détails pour inventer ta propre page de BD. Puis, partons sur place pour imaginer la vie autrefois rues, métiers, sons… un vrai voyage dans le temps !

Tous les mardis et les jeudis, du 7 au 30 avril, pour les 4-7 ans ou pour les 8-12 ans. Thématiques différentes pour chaque date.

Rdv à l’Hôtel de Ville, 9 rue Georges Clemenceau

Le tarif est de 5€/enfant.

Durée 1h15 à 1h30

Renseignement, inscription et paiement auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin, Place de Verdun, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99 .

Devant l’Hôtel de Ville 9 rue Georges Clémenceau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Activities for 4-7 year olds

L’événement Le coin des enfants Ta ville en bande-dessinée ! Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin