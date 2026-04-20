Atelier origami chez Julie Fontenay-le-Comte
Atelier origami chez Julie Fontenay-le-Comte mercredi 6 mai 2026.
Fontenay-le-Comte
Atelier origami chez Julie
13 boulevard du Chail Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Rendez-vous au salon de thé Chez Julie
Atelier créatif origami avec la conception de fleurs en papier.
Inscription obligatoire au 06 84 70 24 46 ou elefatelier@gmail.com
15€ participant (une boisson + matériel compris) .
13 boulevard du Chail Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 84 70 24 46
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English :
Rendezvous at Chez Julie tearoom
L’événement Atelier origami chez Julie Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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