Fontenay-le-Comte

Atelier origami chez Julie

13 boulevard du Chail Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Rendez-vous au salon de thé Chez Julie

Atelier créatif origami avec la conception de fleurs en papier.

Inscription obligatoire au 06 84 70 24 46 ou elefatelier@gmail.com

15€ participant (une boisson + matériel compris) .

13 boulevard du Chail Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 84 70 24 46

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English :

Rendezvous at Chez Julie tearoom

L’événement Atelier origami chez Julie Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin