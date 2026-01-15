Le coin des enfants Les naïades de l’Hôtel des Bains Devant l’Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte

Le coin des enfants Les naïades de l’Hôtel des Bains

Devant l’Hôtel de Ville 9 rue Georges Clémenceau Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:30:00

fin : 2026-04-21 12:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Activités pour les 4-7 ans

Viens observer les naïades, ces petites fées de l’eau qui dansent sur la façade de l’Hôtel des Bains. En les observant, tu voyageras à travers le temps pour imaginer leur univers secret rivières enchantées, lumières scintillantes et vagues dorées… Après cette aventure, tu réaliseras un décor féérique en scrapbooking.

Tous les mardis et les jeudis, du 7 au 30 avril, pour les 4-7 ans ou pour les 8-12 ans. Thématiques différentes pour chaque date.

Rdv à l’Hôtel de Ville, 9 rue Georges Clemenceau

Le tarif est de 5€/enfant.

Durée 1h15 à 1h30

Renseignement, inscription et paiement auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin, Place de Verdun, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99 .

Devant l’Hôtel de Ville 9 rue Georges Clémenceau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Activities for 4-7 year olds

L’événement Le coin des enfants Les naïades de l’Hôtel des Bains Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin