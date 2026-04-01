Visite de la ferme du Marais poitevin ODDAS La Pommeraie Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte

Visite de la ferme du Marais poitevin

ODDAS La Pommeraie 25 rue des Cordiers Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:00:00

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Un programme varié pour toute la famille pendant les vacances !

Une découverte ludique et sensorielle des animaux de la ferme proposée par Mauve. Vous pourrez également nourrir les animaux.

Prévoir vêtements adaptés.

Départ de l’ODDAS à 14h.

Tarifs selon quotient familial (6, 7, 8 ou 9 €)

Inscription et renseignements

ODDAS 25 rue des Cordiers, 85200 Fontenay-le-Comte

tel 02 51 69 26 53 .

ODDAS La Pommeraie 25 rue des Cordiers Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 26 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A varied vacation program for the whole family!

L’événement Visite de la ferme du Marais poitevin Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin