Visite de la ferme du Marais poitevin ODDAS La Pommeraie Fontenay-le-Comte
Visite de la ferme du Marais poitevin ODDAS La Pommeraie Fontenay-le-Comte lundi 20 avril 2026.
Fontenay-le-Comte
Visite de la ferme du Marais poitevin
ODDAS La Pommeraie 25 rue des Cordiers Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:00:00
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
Un programme varié pour toute la famille pendant les vacances !
Une découverte ludique et sensorielle des animaux de la ferme proposée par Mauve. Vous pourrez également nourrir les animaux.
Prévoir vêtements adaptés.
Départ de l’ODDAS à 14h.
Tarifs selon quotient familial (6, 7, 8 ou 9 €)
Inscription et renseignements
ODDAS 25 rue des Cordiers, 85200 Fontenay-le-Comte
tel 02 51 69 26 53 .
ODDAS La Pommeraie 25 rue des Cordiers Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 26 53
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English :
A varied vacation program for the whole family!
L’événement Visite de la ferme du Marais poitevin Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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