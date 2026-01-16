Le Printemps des Cimetières Parenthèse Patrimoine le cimetière Notre-Dame en bref Rue Benjamin Fillon Fontenay-le-Comte

Le Printemps des Cimetières Parenthèse Patrimoine le cimetière Notre-Dame en bref

2 visites flash pour découvrir le cimetière, les symboles et histoire liés au funéraire

A 15h30, découvrez le patrimoine funéraire de la ville sous un nouveau jour avec la visite Découverte du cimetière .

À travers l’histoire des concessions, l’organisation des espaces confessionnels ou encore les rites et usages qui s’y expriment, cette balade propose de lire le cimetière comme un livre ouvert sur la mémoire collective. Une occasion privilégiée de mieux comprendre comment traditions, diversité culturelle et enjeux patrimoniaux se rencontrent au cœur de ce lieu de recueillement.

A 17h, plongez au cœur de l’art funéraire où symboles, matériaux et tombes remarquables du cimetière se dévoileront à vous.

Cette déambulation vous initie à la lecture d’un monument funéraire reconnaître les matériaux, déchiffrer les épitaphes, comprendre les codes symboliques des tombes. Puis, laissez-vous surprendre par les sépultures les plus singulières, comme celles d’Octave de Rochebrune, Jean Chevolleau ou la tombe dite napoléonienne . Une invitation à découvrir le cimetière comme un espace artistique, mémoriel et profondément humain.

Durée 30 à 45 min

GRATUIT

Renseignement et inscription auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin, Place de Verdun, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99 .

