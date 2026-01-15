Le coin des enfants Les secrets gravés dans la pierre ! Devant l’Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte

Le coin des enfants Les secrets gravés dans la pierre !

Devant l’Hôtel de Ville 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:30:00

fin : 2026-04-16 12:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Pour les 8-12 ans, visite puis atelier

Deviens un véritable explorateur et découvre les détails sculptés sur les murs, les inscriptions mystérieuses sur les portes et les lettres anciennes gravées sur les monuments… la ville regorge de messages secrets à déchiffrer ! Ensuite, initie-toi à l’art de la gravure et de l’imprimerie en créant ton propre motif grave-le sur du linoléum avec une gouge, puis imprime-le sur une feuille, à la manière des illustrations qui ornaient les premiers livres imprimés

……

Tous les mardis et les jeudis, du 7 au 30 avril, pour les 4-7 ans ou pour les 8-12 ans. Thématiques différentes pour chaque date.

INFOS COMPLEMENTAIRES

Rdv à l’Hôtel de Ville, 9 rue Georges Clemenceau

Le tarif est de 5€/enfant.

Durée 1h15 à 1h30

Renseignement, inscription et paiement auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin, Place de Verdun, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99 .

Devant l’Hôtel de Ville 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

For 8-12 year olds, visit followed by workshop

