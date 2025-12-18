Visite du musée Autrefois l’école Jardin des jacobins Fontenay-le-Comte

Visite du musée Autrefois l’école

Jardin des jacobins 93 Rue de La République Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

2026-01-25 2026-02-18 2026-02-22 2026-03-04 2026-03-29 2026-04-15 2026-04-26 2026-04-29 2026-05-31 2026-06-28 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-26 2026-08-05 2026-08-19 2026-08-30 2026-10-21 2026-10-25 2026-11-29

Plongez dans ce passé pas si lointain et redécouvrez une classe anciènne au Musée Autrefois l’école !

• Venez vous plonger dans ce qu’était l’école d’autrefois les lieux et les activités d’alors. Bien des choses ont changé mais les souvenirs sont forts.

• Dans cette classe ancienne vous retrouverez ou découvrirez le cadre et l’ambiance de l’école du siècle dernier.

• Gratuit.

English :

Dive into this not so distant past and rediscover an old classroom at the Autrefois l’école Museum!

