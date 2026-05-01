Vide-grenier Plaine des sports Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte

Vide-grenier

Plaine des sports Boulevard du général de gaulle Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Organisé par les Vétérans du VF

Les vétérans du VF organisent leur traditionnel vide grenier le dimanche 31 mai 2026 à la plaine des sports, Plaine André Forens.

Accueil du public dès 8h.

Buvette et restauration sur place. .

Plaine des sports Boulevard du général de gaulle Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 80 44 25 81 vff.videgrenier@gmail.com

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English :

Organized by VF Veterans

L’événement Vide-grenier Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin