Vide-grenier Plaine des sports Fontenay-le-Comte
Vide-grenier Plaine des sports Fontenay-le-Comte dimanche 31 mai 2026.
Fontenay-le-Comte
Vide-grenier
Plaine des sports Boulevard du général de gaulle Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Organisé par les Vétérans du VF
Les vétérans du VF organisent leur traditionnel vide grenier le dimanche 31 mai 2026 à la plaine des sports, Plaine André Forens.
Accueil du public dès 8h.
Buvette et restauration sur place. .
Plaine des sports Boulevard du général de gaulle Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 80 44 25 81 vff.videgrenier@gmail.com
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English :
Organized by VF Veterans
L’événement Vide-grenier Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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