Sortie Nature LPO Fontenay-le-Comte
Sortie Nature LPO Fontenay-le-Comte jeudi 16 avril 2026.
Sortie Nature LPO
Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 10:00:00
Le buisson qui chante et qui rend heureux.
Inscription obligatoire. Nombre de places limité à 10.
Sortie gratuite. .
Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 78 80
English :
The bush that sings and makes you happy.
L’événement Sortie Nature LPO Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin