Sortie Nature LPO

Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Le buisson qui chante et qui rend heureux.

Inscription obligatoire. Nombre de places limité à 10.

Sortie gratuite. .

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 78 80

English :

The bush that sings and makes you happy.

