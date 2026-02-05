Les apéros-patrimoine du mardi ! De Viète à Rabelais métamorphoses d’un quartier Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte

Les apéros-patrimoine du mardi ! De Viète à Rabelais métamorphoses d’un quartier

Hôtel de Ville 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 17:00:00

fin : 2026-04-21 19:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Visite guidée organisée par le service Ville d’Art et d’Histoire de la ville de Fontenay-le-Comte.

Venez découvrir différents quartiers de Fontenay-le-Comte, où l’ambiance de la Renaissance et les belles façades architecturales du cœur historique se dévoileront à vous. L’occasion unique pour vous de plonger au cœur des pépites fontenaisiennes en compagnie d’un guide. Profitez également d’un moment convivial hors du temps, en fin de visite, autour d’une dégustation de produits locaux.

– Mardi 21 avril à 17h De Viète à Rabelais métamorphoses d’un quartier

Née au 18ᵉ siècle, la place Viète s’inscrit dans la transformation progressive de l’ouest de la ville en un élégant quartier résidentiel, où s’élèvent encore de remarquables hôtels particuliers. Avec la Révolution française, le paysage se métamorphose les congrégations religieuses établies le long de la rue Rabelais disparaissent, laissant place aux établissements publics du 19ᵉ siècle qui redessinent le quartier et lui donnent un nouveau souffle.

Rdv au kiosque de la Place Viète

Durée 2h

Tarif

– Adulte 10€

– Tarif réduit 5€ (jeune de 8 à 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap, accompagnateur de personnes en situation de handicap, carte famille nombreuse, sur présentation d’un justificatif de moins d’un mois).

– Gratuit enfant de moins de 8 ans.

Renseignement, inscription et paiement auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin, Place de Verdun, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99 .

English :

Guided tour organized by the City of Art and History department of Fontenay-le-Comte.

