Fontenay-le-Comte

La Légende des Muses au Château de Terre-Neuve

Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Une aventure magique attend vos enfants au cœur du château…

Un mystère ancien refait surface le père des Muses a disparu, laissant derrière lui des indices énigmatiques disséminés dans tout le domaine…

Guidés par les Muses, les enfants embarqueront pour une quête immersive mêlant exploration, énigmes et défis enchantés. Ils parcourront les salles et les jardins du château à la recherche d’ingrédients magiques, décrypteront des messages oubliés et relèveront des épreuves dignes des plus grands récits fantastiques.

Entre légendes, mystères et découvertes, ils plongeront dans une histoire captivante où imagination et courage seront leurs meilleurs alliés…

Au terme de leur aventure, chaque apprenti héros donnera vie à son propre objet magique, souvenir unique de cette quête hors du temps.

Tarifs

6,50€ par enfant

8,50€ par accompagnateur

Sur réservation uniquement 02 51 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com .

Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 17 75

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English :

A magical adventure awaits your children in the heart of the castle?

L’événement La Légende des Muses au Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin