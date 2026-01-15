Le coin des enfants Ondes et légendes à l’Hôtel des Bains Devant l’Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte

Le coin des enfants Ondes et légendes à l’Hôtel des Bains

Devant l’Hôtel de Ville 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 10:30:00

fin : 2026-04-23 12:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Pour les 8-12 ans, visite puis atelier

Admire ces créatures magiques et laisse ton imagination te transporter dans leur monde secret rivières enchantées, éclats de lumière et vagues dorées… Puis, avec du polyphane, du sable coloré et des papiers brillants, crée ton propre décor lumineux et poétique, directement inspiré de cet univers aquatique féerique.

Tous les mardis et les jeudis, du 7 au 30 avril, pour les 4-7 ans ou pour les 8-12 ans. Thématiques différentes pour chaque date.

INFOS COMPLEMENTAIRES

Rdv à l’Hôtel de Ville, 9 rue Georges Clemenceau

Le tarif est de 5€/enfant.

Durée 1h15 à 1h30

Renseignement, inscription et paiement auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin, Place de Verdun, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99 .

Devant l’Hôtel de Ville 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

For 8-12 year olds, visit followed by workshop

