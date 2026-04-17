La légende des Muses au Château de Terre Neuve Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte
La légende des Muses au Château de Terre Neuve Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte samedi 18 avril 2026.
Fontenay-le-Comte
La légende des Muses au Château de Terre Neuve
Château de Terre-Neuve 1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – – 6.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-22
Visite ludique suivie d’un atelier
La légende des Muses
Les 9 Muses, gardiennes des arts et des sciences, sont en quête de leur père… mystérieusement disparu depuis les fêtes de Pâques
Les enfants (5-9 ans) sont invités à les aider dans cette aventure fascinante !
À travers les salles du château, ils devront résoudre des énigmes, récolter des ingrédients précieux et avancer pas à pas pour percer ce mystère…
Une visite ludique suivie d’un atelier créatif les attend à l’intérieur du château !
Tarifs 6,50€ par enfant 8,50€ par accompagnateur
Sur réservation uniquement
Renseignements & réservations 02 51 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com .
Château de Terre-Neuve 1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fun tour followed by a workshop
L’événement La légende des Muses au Château de Terre Neuve Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
À voir aussi à Fontenay-le-Comte (Vendée)
- Escape-Game Panique au théâtre !!! Derrière le théâtre Municipal Fontenay-le-Comte 17 avril 2026
- Visite de la ferme du Marais poitevin ODDAS La Pommeraie Fontenay-le-Comte 20 avril 2026
- Le coin des enfants Les naïades de l’Hôtel des Bains Devant l’Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte 21 avril 2026
- Les apéros-patrimoine du mardi ! De Viète à Rabelais métamorphoses d’un quartier Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte 21 avril 2026
- Le coin des enfants Ondes et légendes à l’Hôtel des Bains Devant l’Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte 23 avril 2026