La légende des Muses au Château de Terre Neuve Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte

La légende des Muses au Château de Terre Neuve

Château de Terre-Neuve 1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-22

Visite ludique suivie d’un atelier

La légende des Muses

Les 9 Muses, gardiennes des arts et des sciences, sont en quête de leur père… mystérieusement disparu depuis les fêtes de Pâques

Les enfants (5-9 ans) sont invités à les aider dans cette aventure fascinante !

À travers les salles du château, ils devront résoudre des énigmes, récolter des ingrédients précieux et avancer pas à pas pour percer ce mystère…

Une visite ludique suivie d’un atelier créatif les attend à l’intérieur du château !

Tarifs 6,50€ par enfant 8,50€ par accompagnateur

Sur réservation uniquement

Renseignements & réservations 02 51 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com .

Château de Terre-Neuve 1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com

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English :

Fun tour followed by a workshop

L’événement La légende des Muses au Château de Terre Neuve Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin