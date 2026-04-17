Exposition de Valérie Blanchard-Jaulin à la Galerie des loges Galerie ART 39 Fontenay-le-Comte
Exposition de Valérie Blanchard-Jaulin à la Galerie des loges Galerie ART 39 Fontenay-le-Comte vendredi 17 avril 2026.
Fontenay-le-Comte
Exposition de Valérie Blanchard-Jaulin à la Galerie des loges
Galerie ART 39 38 Rue des Loges Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-04-17
Venez découvrir l’exposition !
Valérie Blanchard-Jaulin est une artiste plasticienne originaire de Fontenay-le-Comte, formée à Rennes II et enseignante en arts plastiques à Pornic. Son travail, inspiré par la nature, mêle différentes techniques et explore aujourd’hui le collage de papiers pour créer des œuvres poétiques et contemplatives.
L’exposition débutera le vendredi 17 avril et se terminera le samedi 2 mai.
Le vernissage se fera le vendredi 17 avril de 18h à 20h.
Horaires d’ouverture
– mercredi, jeudi et vendredi 15h-18h30
– samedi 10h-12h30 et 15h-18h30 .
Galerie ART 39 38 Rue des Loges Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 41 26 21 96 association.art39@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the exhibition!
L’événement Exposition de Valérie Blanchard-Jaulin à la Galerie des loges Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
À voir aussi à Fontenay-le-Comte (Vendée)
- Escape-Game Panique au théâtre !!! Derrière le théâtre Municipal Fontenay-le-Comte 17 avril 2026
- La légende des Muses au Château de Terre Neuve Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte 18 avril 2026
- Visite de la ferme du Marais poitevin ODDAS La Pommeraie Fontenay-le-Comte 20 avril 2026
- Le coin des enfants Les naïades de l’Hôtel des Bains Devant l’Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte 21 avril 2026
- Les apéros-patrimoine du mardi ! De Viète à Rabelais métamorphoses d’un quartier Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte 21 avril 2026