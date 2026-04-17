Exposition de Valérie Blanchard-Jaulin à la Galerie des loges Galerie ART 39 Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte

Exposition de Valérie Blanchard-Jaulin à la Galerie des loges

Galerie ART 39 38 Rue des Loges Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-17

Venez découvrir l’exposition !

Valérie Blanchard-Jaulin est une artiste plasticienne originaire de Fontenay-le-Comte, formée à Rennes II et enseignante en arts plastiques à Pornic. Son travail, inspiré par la nature, mêle différentes techniques et explore aujourd’hui le collage de papiers pour créer des œuvres poétiques et contemplatives.

L’exposition débutera le vendredi 17 avril et se terminera le samedi 2 mai.

Le vernissage se fera le vendredi 17 avril de 18h à 20h.

Horaires d’ouverture

– mercredi, jeudi et vendredi 15h-18h30

– samedi 10h-12h30 et 15h-18h30 .

Galerie ART 39 38 Rue des Loges Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 41 26 21 96 association.art39@gmail.com

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English :

Come and discover the exhibition!

L’événement Exposition de Valérie Blanchard-Jaulin à la Galerie des loges Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin